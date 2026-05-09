Saint-Avit-Sénieur

Vernissage exposition I Ruth Dent

Presbytère Haut Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 18:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-09-02

Vernissage de l’exposition Ruth Dent

Lorsque je travaille, je suis totalement absorbée par l’instant présent je peins, j’observe et je réagis, jusqu’à ce que je décide d’arrêter ou que le papier ou la toile soit saturé.

Le hasard intervient à mesure que les couches sèchent, puis le processus recommence, les couches suivantes masquant partiellement ou entièrement celles d’en dessous.

Les œuvres vous invitent à passer du temps avec elles, à vous laisser captiver, à remarquer les couleurs, les lignes, les gestes, le mouvement. À voir, à ressentir, à vous émerveiller et à rêver, comme vous seul savez le faire . .

Presbytère Haut Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ruth@ruthdent.com

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English : Vernissage exposition I Ruth Dent

L’événement Vernissage exposition I Ruth Dent Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides