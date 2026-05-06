VERNISSAGE Exposition ISABELLE PEREZ – « Bestiaire contemporain – figures hybrides de l’âme humaine », Villa Dutoit, Genève
VERNISSAGE Exposition ISABELLE PEREZ – « Bestiaire contemporain – figures hybrides de l’âme humaine », Villa Dutoit, Genève vendredi 8 mai 2026.
VERNISSAGE Exposition ISABELLE PEREZ – « Bestiaire contemporain – figures hybrides de l’âme humaine » Vendredi 8 mai, 18h30 Villa Dutoit
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T18:30:00+02:00 – 2026-05-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T18:30:00+02:00 – 2026-05-08T21:00:00+02:00
Bestiaire contemporain –
Figures hybrides de l’âme humaine
Isabelle Perez développe un bestiaire de l’âme humaine. Ses figures hybrides, entre mythe et animalité, interrogent la métamorphose, l’instinct et la mémoire. Son travail explore la frontière fragile entre l’humain et l’animal et plus largement le rapport de l’homme à la nature. À travers peintures, dessins, gravures et sculptures, les figures hybrides deviennent les miroirs de notre instinct, de nos mythes et de nos métamorphoses intérieures.
Dans sa démarche l’artiste cherche une résonance poétique et anthropologique : un lieu où le spectateur retrouve, à travers l’animal, une part de lui-même et dans la nature l’essence de toute chose.
Exposition du samedi 9 mai au dimanche 31 mai 2026
Vernissage le vendredi 8 mai à 18h30
Ouverture de l’exposition du mercredi au dimanche entre 14h et 18h
Présence de l’artiste les samedis et dimanches
Vernissage: vendredi 8 mai 2026, à 18h30
Villa Dutoit Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 Genève Genève 1209 +41 22 733 05 75 http://www.villadutoit.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/villa-dutoit/
Vernissage d’Exposition proposée par la Villa Dutoit (5, ch. Gilbert-Trolliet / 1209 Genève) le vendredi 8 mai à 18h30
DR
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