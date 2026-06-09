Vernissage-exposition La septième vallée LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Vernissage-exposition La septième vallée

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

À l’occasion du vernissage, venez découvrir l’univers photographique de Guillaume Noury, présent pour échanger autour de son travail,

Nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de Guillaume, une traversée photographique en noir et blanc entre mémoire, paysages et imaginaire.

À travers ses images, l’artiste explore les liens sensibles qui unissent les vallées pyrénéennes, les territoires de l’enfance et les paysages qu’il parcourt aujourd’hui entre la Loire et les vallées des Gaves. Son travail compose un récit poétique où le réel se mêle au souvenir, porté par une photographie expérimentale profondément habitée.

Auteur de Terres obsidiennes (2021) et La septième vallée (2026), publiés aux éditions Sur La Crête, Guillaume développe une œuvre intime et magnétique où la montagne demeure un point d’attraction essentiel.

Nous serons heureux de partager ce moment avec vous et Guillaume Noury autour de son travail et d’un vin d’honneur.

> Offert par la Maison de la Vallée et du Parc National. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

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English :

Come and discover the photographic world of Guillaume Noury, who will be on hand to discuss his work,

We are delighted to invite you to the opening of Guillaume?s exhibition, a photographic journey in black and white through memory, landscape and the imaginary.

Through his images, the artist explores the sensitive links between the Pyrenean valleys, the territories of childhood and the landscapes he travels through today between the Loire and the Gaves valleys. His work composes a poetic narrative in which reality mingles with memory, carried by a deeply inhabited experimental photography.

Author of Terres obsidiennes (2021) and La septième vallée (2026), published by Sur La Crête, Guillaume is developing an intimate, magnetic body of work in which the mountains remain an essential point of attraction.

We look forward to sharing this moment with you and Guillaume Noury over his work and a vin d’honneur.

L’événement Vernissage-exposition La septième vallée Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65