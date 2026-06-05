Montfort-sur-Meu

VERNISSAGE exposition peinture Murmures acryliques

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’artiste Abou Ouedraogo vient poser ses toiles à Quai N3 pour le mois de juin.

Partageons un moment convivial autour de ses oeuvres et rencontrons cet artiste voyageur

Je suis né au Burkina Faso où j’ai grandi et suivi mon cursus scolaire. Après l’obtention du Baccalauréat, j’ai décidé de consacrer ma vie à ma passion en étudiant les arts plastiques, le batik et la peinture. Mon itinéraire a été celui d’un explorateur.

Véritable témoin de la richesse culturelle de l’Afrique de l’Ouest, mes voyages n’ont pas seulement été des déplacements géographiques mais de véritables résidences de créations où j’ai exposé mes œuvres et confronté mon regard aux paysages et aux peuples de la région.

Aujourd’hui, installé en France et naturalisé Français, je mène une double vie dédiée à l’effort et à l’esthétique. Si mon quotidien est celui d’un ouvrier en entreprise, mes heures de liberté appartiennent à la toile.

Peindre, c’est extraire l’invisible du visible , c’est transformer les souvenirs en une forme pure, c’est donner une âme à l’invisible

Vernissage samedi 6 juin de 11h à 12h30

Possibilité d’acheter les oeuvres exposées, directement auprès de l’artiste. .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

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English :

L’événement VERNISSAGE exposition peinture Murmures acryliques Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Montfort Communauté