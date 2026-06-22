Informations pratiques

Pauillac

Vernissage Exposition Studio Georges Lefayque by Loic Siri

La Verrerie Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

L’ Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Vernissage de l’exposition Georges Lefayque by Loic Siri à la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac.

Venez découvrir les œuvres de cet artiste et partager un verre de l’amitié.

Que vous soyez amateur d’art, curieux ou simplement à la recherche d’une belle sortie,

cet événement est ouvert à tous. Entrée libre. .

La Verrerie Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 08 contact@medocvignoble.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage Exposition Studio Georges Lefayque by Loic Siri

L’événement Vernissage Exposition Studio Georges Lefayque by Loic Siri Pauillac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Médoc-Vignoble