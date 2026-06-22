Vernissage Exposition Studio Georges Lefayque by Loic Siri Pauillac
vendredi 3 juillet 2026 · Pauillac
Informations pratiques
Pauillac
Vernissage Exposition Studio Georges Lefayque by Loic Siri
La Verrerie Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
L’ Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Vernissage de l’exposition Georges Lefayque by Loic Siri à la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac.
Venez découvrir les œuvres de cet artiste et partager un verre de l’amitié.
Que vous soyez amateur d’art, curieux ou simplement à la recherche d’une belle sortie,
cet événement est ouvert à tous. Entrée libre. .
La Verrerie Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 08 contact@medocvignoble.com
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English : Vernissage Exposition Studio Georges Lefayque by Loic Siri
L’événement Vernissage Exposition Studio Georges Lefayque by Loic Siri Pauillac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Médoc-Vignoble
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