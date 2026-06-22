Vernissage exposition Sylvain Piget Hotel Chais Monnet Cognac
mercredi 8 juillet 2026 · Hotel Chais Monnet · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Vernissage exposition Sylvain Piget
Hotel Chais Monnet 50 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Vous êtes invité au vernissage de l’exposition de l’artiste plasticien Sylvain Piget à l’Hôtel Chais Monnet
.
Hotel Chais Monnet 50 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine nela@pigetart.com
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English :
You are invited to the opening of visual artist Sylvain Piget’s exhibition at the Hôtel Chais Monnet
L’événement Vernissage exposition Sylvain Piget Cognac a été mis à jour le 2026-06-22 par Destination Cognac
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