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AGENDA · Cognac

Vernissage exposition Sylvain Piget Hotel Chais Monnet Cognac

mercredi 8 juillet 2026 · Hotel Chais Monnet · Cognac

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Hotel Chais Monnet
Adresse
50 avenue Paul Firino Martell
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Vernissage exposition Sylvain Piget

Hotel Chais Monnet 50 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Vous êtes invité au vernissage de l’exposition de l’artiste plasticien Sylvain Piget à l’Hôtel Chais Monnet
  .

Hotel Chais Monnet 50 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine   nela@pigetart.com

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English :

You are invited to the opening of visual artist Sylvain Piget’s exhibition at the Hôtel Chais Monnet

L’événement Vernissage exposition Sylvain Piget Cognac a été mis à jour le 2026-06-22 par Destination Cognac

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