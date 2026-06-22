Vernissage exposition Sylvain Piget Hotel Chais Monnet Cognac

Informations pratiques

Cognac

Vernissage exposition Sylvain Piget

Hotel Chais Monnet 50 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Vous êtes invité au vernissage de l’exposition de l’artiste plasticien Sylvain Piget à l’Hôtel Chais Monnet

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Hotel Chais Monnet 50 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine nela@pigetart.com

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English :

You are invited to the opening of visual artist Sylvain Piget’s exhibition at the Hôtel Chais Monnet

L’événement Vernissage exposition Sylvain Piget Cognac a été mis à jour le 2026-06-22 par Destination Cognac