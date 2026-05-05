Vernissage expositions Kim Gordon et Le murmure des Libres à la Collection Lambert, Collection Lambert – musée d’art contemporain, Avignon

Vernissage expositions Kim Gordon et Le murmure des Libres à la Collection Lambert Samedi 23 mai, 18h00 Collection Lambert – musée d’art contemporain Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Pour la Nuit des musées, la Collection Lambert vernit ses trois nouvelles expositions de l’été 2026.

Kim Gordon – Stories for a Body (24.05 – 20.09.26)

La chanteuse du groupe Sonic Youth investit les salles du sous-sol de l’Hôtel de Montfaucon pour y déployer une installation totale : peintures, aquarelles, sculptures et vidéos racontent la place des êtres dans un monde gouverné par le fétichisme technologique et la glorification de l’objet- marchandise, où le politique et l’intime s’imbriquent.

Le murmure des Libres – Shilpa Gupta, Jumana Manna, Geumhyung Jeong (24.05 – 20.09.26)

Originaires de Palestine (Jumana Manna), d’Inde (Shilpa Gupta) et de Corée du Sud (Geumhyung Jeong), trois artistes femmes majeures au Proche-, Moyen- et Extrême-Orient offrent des visions aussi profondes que globales des enjeux artistiques et politiques actuels.

Melika Sadeghzadeh (24.05 – 20.09.26)

Dans le cadre du programme Antichambre de l’été – qui met à l’honneur des jeunes artistes locaux – Melika Sadeghzadeh, artiste iranienne qui vit et travaille à Montpellier, révèlera un travail sculptural délicat, évoquant les violences de la mémoire et de l’oubli.

Collection Lambert – musée d’art contemporain 5 rue Violette, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490165621 https://collectionlambert.com Les lieux qui abritent la Collection Lambert, mis à sa disposition par la Ville d’Avignon, sont d’une richesse patrimoniale exceptionnelle en plein cœur de ville et de la Provence. Deux très beaux hôtels particuliers construits au XVIIIe siècle par Jean-Baptiste Franque, les hôtels de Caumont et de Montfaucon, ont été remarquablement réaménagés respectivement par Rudy Ricciotti et les frères Cyrille et Laurent Berger pour répondre aux besoins du musée.

Une exposition composée d’une sélection régulièrement renouvelée d’œuvres du fonds est présentée en permanence dans l’Hôtel de Caumont, avec des focus consacrés à certains mouvements ou à certains artistes particulièrement bien représentés dans la collection, tandis que l’Hôtel de Montfaucon accueille les expositions temporaires selon deux cycles annuels. TRAIN : de la gare Avignon TGV > vers la gare. TER Avignon Centre. BUS : lignes C2, 4, 5, 6, 9, 11 (arrêt Gare Centre), lignes 10, 16, 25, 26, 27 (arrêt Avignon Poste). TRAM : T1 (arrêt Gare Centre).

Pour la Nuit des musées, la Collection Lambert vernit ses trois nouvelles expositions de l’été 2026.

Collection Lambert / Jauneau Vallance