Vernissage l’exposition Ange Zéro Domaine de l’Ocrerie Pourrain

Informations pratiques

Pourrain

Vernissage l’exposition Ange Zéro

Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Vernissage de l’exposition Ange Zéro au Domaine de l’Ocrerie exposition personnelle d’envergure de Marek Oliver Schot en Bourgogne.

Plasticien et sculpteur, l’artiste y déploie sa cosmologie d’icônes-anatomies- figures humaines recomposées a` partir de bois récupérés sur ses chantiers et ateliers, ou` la pauvreté des matériaux entre en réconciliation avec une dimension presque sacrée de la sculpture.

L’exposition réunit la série complète des Anges et des Anatomies, accompagnée d’un corpus de dessins, encres, fusains et tirages pigmentaires en édition limitée. Pièce maîtresse de l’ensemble, une sculpture monumentale ailée de trois mètres d’envergure incarne le motif fondateur un ange en construction, mi- raccommodé, mi- abandonné, dont l’inachèvement révèle la vulnérabilité.

Marek Oliver Schot puise ses références dans la tradition iconographique de la Renaissance — Fra Angelico, Jérôme Bosch, Léonard de Vinci, mais aussi la Divine Comédie de Dante. Son travail explore les corrélations entre le profane et les diverses formes du sacre´, a` travers un langage graphique de stratifications et d’accumulations qui interroge la matière avec laquelle nous bâtissons notre vie et nos croyances. .

Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 35 10 80 contact@domainedelocrerie.com

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English : Vernissage l’exposition Ange Zéro

L’événement Vernissage l’exposition Ange Zéro Pourrain a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !