Vernissage / Rencontre, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Informations pratiques

Vernissage / Rencontre Vendredi 17 juillet, 17h30 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T17:30:00+02:00 – 2026-07-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T17:30:00+02:00 – 2026-07-17T19:00:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Photographies Fromage beaufort