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Vernissage / Rencontre, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

vendredi 17 juillet 2026 · Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez · Séez

Vernissage / Rencontre, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez
Adresse
9 rue Saint Pierre 73700 Seez
Ville
73700 Séez
Département
Savoie

Vernissage / Rencontre Vendredi 17 juillet, 17h30 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T17:30:00+02:00 – 2026-07-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T17:30:00+02:00 – 2026-07-17T19:00:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Photographies Fromage beaufort

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