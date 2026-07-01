AGENDA · Séez
Vernissage / Rencontre, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez
vendredi 17 juillet 2026 · Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez · Séez
Informations pratiques
Vernissage / Rencontre Vendredi 17 juillet, 17h30 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T17:30:00+02:00 – 2026-07-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T17:30:00+02:00 – 2026-07-17T19:00:00+02:00
Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Photographies Fromage beaufort
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