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Partagez vos lectures, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

samedi 18 juillet 2026 · Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez · Séez

Partagez vos lectures, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez
Adresse
9 rue Saint Pierre 73700 Seez
Ville
73700 Séez
Département
Savoie

Partagez vos lectures Samedi 18 juillet, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
échange, partage autour du livre

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