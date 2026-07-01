AGENDA · Séez
Partagez vos lectures, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez
samedi 18 juillet 2026 · Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez · Séez
Informations pratiques
Partagez vos lectures Samedi 18 juillet, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
échange, partage autour du livre
À voir aussi à Séez (Savoie)
- jeux de société, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez 8 juillet 2026
- Passage du trail sur les traces des ducs de Savoie (TDS) Place des acacias Séez 25 août 2026
- Visite guidée de l’église baroque Saint-Pierre et son Trésor, Eglise Saint-Pierre, Séez 19 septembre 2026
- Visite du Moulin de Saint-Germain, Moulin de Saint-Germain, Séez 19 septembre 2026
- Visite de l’Espace Saint-Eloi, Espace Saint-Eloi, Séez 19 septembre 2026