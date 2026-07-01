jeux de société, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Informations pratiques

jeux de société Mercredi 8 juillet, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:30:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Après-midi jeux libre d’accès