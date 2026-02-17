Véronique Gallo La vraie | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
samedi 3 octobre 2026.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 21:50:00
2026-10-03
Venez voir Véronique Gallo dans son spectacle La vraie vie le samedi 34 octobre à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Véronique Gallo in her show La vraie vie on Saturday October 34 at 8:30 pm at the Comédie des Volcans.
L’événement Véronique Gallo La vraie | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-17 par Clermont Auvergne Volcans