Verre de l’amitié à l’Espace/Musée Valadon Bureau d’Information Touristique Bessines-sur-Gartempe
Verre de l’amitié à l’Espace/Musée Valadon Bureau d’Information Touristique Bessines-sur-Gartempe mardi 11 août 2026.
Bessines-sur-Gartempe
Verre de l’amitié à l’Espace/Musée Valadon
Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11 18:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Accueil à l’Espace/Musée Valadon à Bessines visite guidée avec Sylvie Dupic de ce musée qui honore l’artiste peintre mondialement connue Suzanne Valadon, née à Bessines et mère de Maurice Utrillo. Profitez d’un accueil personnalisé et convivial autour d’un verre de l’amitié, accompagné de produits du terroir. Bénéficiez de conseils sur mesure pour explorer les incontournables des Monts du Limousin paysages préservés, villages de caractère, activités nature… L’équipe de l’Office de Tourisme vous partage ses bons plans pour ne rien manquer lors de votre séjour. Ces moments privilégiés sont l’occasion de rencontrer les acteurs du territoire et d’échanger avec d’autres visiteurs. Une belle façon de vivre des expériences humaines et de profiter pleinement de votre escapade. .
Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Verre de l’amitié à l’Espace/Musée Valadon
L’événement Verre de l’amitié à l’Espace/Musée Valadon Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Monts du Limousin
À voir aussi à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne)
- Atelier enfant/parent Initiation au lettrage Bureau d’Information Touristique Bessines-sur-Gartempe 17 juin 2026
- Exposition de peintures Sonia Lefort, entre trait et couleur Bessines-sur-Gartempe 4 juillet 2026
- Verre de l’amitié dans le parc du château Constant Parc du château Constant Bessines-sur-Gartempe 7 juillet 2026
- Festival des Bandafolie’s Bessines-sur-Gartempe 10 juillet 2026
- Festival des Bandafolie’s Ouverture officielle Bessines-sur-Gartempe 10 juillet 2026