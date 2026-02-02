Verre de l’amitié à l’Espace/Musée Valadon Bureau d’Information Touristique Bessines-sur-Gartempe

Bessines-sur-Gartempe

Verre de l’amitié à l’Espace/Musée Valadon

Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11 18:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Accueil à l’Espace/Musée Valadon à Bessines visite guidée avec Sylvie Dupic de ce musée qui honore l’artiste peintre mondialement connue Suzanne Valadon, née à Bessines et mère de Maurice Utrillo. Profitez d’un accueil personnalisé et convivial autour d’un verre de l’amitié, accompagné de produits du terroir. Bénéficiez de conseils sur mesure pour explorer les incontournables des Monts du Limousin paysages préservés, villages de caractère, activités nature… L’équipe de l’Office de Tourisme vous partage ses bons plans pour ne rien manquer lors de votre séjour. Ces moments privilégiés sont l’occasion de rencontrer les acteurs du territoire et d’échanger avec d’autres visiteurs. Une belle façon de vivre des expériences humaines et de profiter pleinement de votre escapade. .

Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

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English : Verre de l’amitié à l’Espace/Musée Valadon

L’événement Verre de l’amitié à l’Espace/Musée Valadon Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Monts du Limousin