Verre de l’amitié dans le parc du château Constant Parc du château Constant Bessines-sur-Gartempe mardi 7 juillet 2026.

Bessines-sur-Gartempe

Verre de l’amitié dans le parc du château Constant

Parc du château Constant Avenue du 11 novembre 1918 Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-07 18:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Au château Constant, accueil convivial dans le parc du château par sa propriétaire Anna Maria Rivera. Profitez d’un accueil personnalisé et convivial autour d’un verre de l’amitié, accompagné de savoureux produits du terroir. Que ce soit au cœur d’un site touristique ou chez un commerçant partenaire de la communauté de communes ELAN, chaque rencontre est une invitation à découvrir l’authenticité locale. Bénéficiez de conseils sur mesure pour explorer les incontournables des Monts du Limousin paysages préservés, villages de caractère, activités nature… L’équipe de l’Office de Tourisme vous partage aussi ses bons plans pour ne rien manquer lors de votre séjour. Ces moments privilégiés sont aussi l’occasion de rencontrer les acteurs du territoire et d’échanger avec d’autres visiteurs. Une belle façon de vivre des expériences humaines et de profiter pleinement de votre escapade. .

Parc du château Constant Avenue du 11 novembre 1918 Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

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English : Verre de l’amitié dans le parc du château Constant

L’événement Verre de l’amitié dans le parc du château Constant Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Monts du Limousin