Festival des Bandafolie’s

Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-10

Du 10 au 14 juillet, une dizaine de sociétés musicales venues de France, de nombreux pays européens et bien au-delà encore vont se produire dans le bourg et au lac de Sagnat. Au programme concerts, bandafoulées, food folie’s, bodega, déambulations, repas en musique, messe en musique, grillade party, paquito, feu d’artifice, bal populaire, brocante. Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier jusqu’au dernier moment cette programmation. .

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 98 35 07 contact@bandafolies.com

English : Festival des Bandafolie’s

German : Festival des Bandafolie’s

Italiano :

Espanol : Festival des Bandafolie’s

L’événement Festival des Bandafolie’s Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Monts du Limousin