Vers Les Métamorphoses, Mixt, salle Super, Nantes

Informations pratiques

Vers Les Métamorphoses Jeudi 20 mai 2027, 20h30 Mixt, salle Super Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T21:30:00+02:00

Magie nouvelle, théâtre d’ombres, marionnettes et danse : Étienne Saglio nous invite à faire l’expérience d’une immersion sensorielle troublante où l’identité se dédouble, se recompose et s’envole. L’illusion nous emporte, à grandes ailes, vers les métamorphoses.

Un personnage avance, résiste, se dérobe, se transforme. Derrière un masque d’enfance, les figures se succèdent : chien, créature ailée, géant, double minuscule. On traverse des paysages instables, entre forêts denses et grottes obscures, jusqu’à se perdre dans une foule en fête. Étienne Saglio s’interroge sur

l’homme qu’il a été, sur celui qu’il rêve d’être et ne sera jamais. À travers un jeu d’apparitions et de disparitions, cet as de la magie compose une suite d’images qui nous emportent dans une odyssée visuelle, et nous invite à éprouver la part mouvante, multiple, de nos existences.

Dans le cadre des Rencontres Théâtrales de printemps, co-organisées avec l’association Comète

Mixt, salle Super 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/vers-les-metamorphoses-20052027-1830 »}]

Étienne Saglio – Monstre(s) Magie