UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Vers Les Métamorphoses, Mixt, salle Super, Nantes

jeudi 20 mai 2027 · Mixt, salle Super · Nantes

Vers Les Métamorphoses, Mixt, salle Super, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 20 mai 2027
Fin
jeudi 20 mai 2027
Lieu
Mixt, salle Super
Adresse
49 rue du Coudray, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Vers Les Métamorphoses Jeudi 20 mai 2027, 20h30 Mixt, salle Super Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T21:30:00+02:00

Magie nouvelle, théâtre d’ombres, marionnettes et danse : Étienne Saglio nous invite à faire l’expérience d’une immersion sensorielle troublante où l’identité se dédouble, se recompose et s’envole. L’illusion nous emporte, à grandes ailes, vers les métamorphoses.

Un personnage avance, résiste, se dérobe, se transforme. Derrière un masque d’enfance, les figures se succèdent : chien, créature ailée, géant, double minuscule. On traverse des paysages instables, entre forêts denses et grottes obscures, jusqu’à se perdre dans une foule en fête. Étienne Saglio s’interroge sur
l’homme qu’il a été, sur celui qu’il rêve d’être et ne sera jamais. À travers un jeu d’apparitions et de disparitions, cet as de la magie compose une suite d’images qui nous emportent dans une odyssée visuelle, et nous invite à éprouver la part mouvante, multiple, de nos existences.

Dans le cadre des Rencontres Théâtrales de printemps, co-organisées avec l’association Comète

Mixt, salle Super 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/vers-les-metamorphoses-20052027-1830 »}]
Étienne Saglio – Monstre(s) Magie

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)