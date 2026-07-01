Vers un autre monde, une exposition des projets de fin d’étude en architecture de janvier 2026, ensa Nantes, Nantes

Informations pratiques

Vers un autre monde, une exposition des projets de fin d’étude en architecture de janvier 2026 Samedi 19 septembre, 12h00 ensa Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une exposition des projets de fin d’études en architecture de janvier 2026

En janvier 2026, 46 étudiant·e·s de l’ensa Nantes ont présenté leur projet de fin d’études. L’exposition Vers un autre monde présente une sélection de 14 projets représentatifs de la diversité des approches architecturales contemporaines.

À travers dessins, maquettes, récits et recherches, ces projets explorent les enjeux sociaux, écologiques et sensibles de notre époque, et envisagent l’architecture comme une manière de questionner le présent et d’imaginer d’autres façons de vivre ensemble.

Exposition à découvrir du 26 juin au 31 juillet puis du 9 au 24 septembre 2026, du mercredi au samedi, de 12h à 18h

Entrée libre

ensa Nantes 6 quai françois Mitterrand 44200 Nantes Nantes 44262 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 16 09 87 https://www.nantes.archi.fr/ http://instagram.com/ensanantes;http://twitter.com/ensaNantes1 L’école nationale supérieure d’architecture de Nantes est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministère de la culture et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Elle appartient au réseau des vingt écoles nationales supérieures d’architecture qui préparent les étudiants au diplôme d’Etat d’architecte. Elle est située au cœur du Quartier de la Création, sur l’île de Nantes, dans un bâtiment conçu par les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, lauréats du Pritzker Price 2021.

Depuis le 1er janvier 2022, l’ensa nantes est un établissement composante de l’Etablissement public expérimental de Nantes Université. Tramway ligne 1 arrêt Médiathèque

Bus lignes C5 et 26 arrêt République

Station Bicloo : bornes n°77, n°44, n°46

Parking vélo dans l’école

Une exposition des projets de fin d’études en architecture de janvier 2026

© Collectif Cumulus