Vers un écosystème régional de la création en environnement numérique Europa Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 14:00 – 16:30

Gratuit : non Gratuit : 0€

Cette rencontre professionnelle, animée par PiNG! sous forme d’ateliers, est dédiée à la consolidation d’un écosystème arts hybrides et cultures numériques en Pays-de-la-Loire. Elle s’adresse à toutes personnes et structures (lieux de diffusion, producteurs, artistes, étudiants) impliquées dans le domaine de la création en environnement numérique. Il s’agit d’abord de créer les conditions de la rencontre et de la mise en relation des acteur·ices de notre secteur, mais aussi d’offrir un cadre pour la mise en partage de ressources et de solutions. Une première rencontre s’est tenue le 23 janvier 2026 pendant Le Mans Sonore. Cette seconde rencontre sera dédiée à l’expression et collecte des besoins des participant?es et à la définition des priorités de cet écosystème. Un troisième temps d’échange sera organisé à Laval entre le 19 et 22 novembre 2026, pendant le festival Recto VRso. Ce cycle de rencontre s’inscrit dans un programme national de structuration des écosystèmes de la création artistique en environnement numérique portée par le Ministère de la Culture depuis 2024 dans cinq régions pilotes : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Stereolux pilote le pôle des Pays-de-la-Loire avec le soutien de la DRAC Pays-de-la-Loire.

Europa Nantes Nantes 44200

http://stereolux.org/vers-un-ecosysteme-regional-de-la-creation-en-environnement-numerique-17092026-1200



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