Vers un intérieur plus écologique : fabriquez vos produits du quotidien avec Eclore, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Vers un intérieur plus écologique : fabriquez vos produits du quotidien avec Eclore Jeudi 16 avril, 18h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00

Apportez 3 bocaux en verre propres avec couvercles hermétiques (pots de confiture de 250 ml) pour réaliser vos recettes dedans + un sac pour les rapporter chez vous.

À partir de 11 ans, accompagné d’un adulte.

Sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Fabriquez des produits du quotidien, simples, peu coûteux et efficaces, avec des ingrédients naturels et bio : nettoyant, lessive et poudre pour lave-vaisselle.

Crédits Eclore