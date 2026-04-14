Vers un intérieur plus écologique : fabriquez vos produits du quotidien avec Eclore, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Vers un intérieur plus écologique : fabriquez vos produits du quotidien avec Eclore, Maison écocitoyenne, Bordeaux jeudi 16 avril 2026.
Vers un intérieur plus écologique : fabriquez vos produits du quotidien avec Eclore Jeudi 16 avril, 18h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00
Apportez 3 bocaux en verre propres avec couvercles hermétiques (pots de confiture de 250 ml) pour réaliser vos recettes dedans + un sac pour les rapporter chez vous.
À partir de 11 ans, accompagné d’un adulte.
Sur inscription.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Fabriquez des produits du quotidien, simples, peu coûteux et efficaces, avec des ingrédients naturels et bio : nettoyant, lessive et poudre pour lave-vaisselle.
Crédits Eclore
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