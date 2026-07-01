Verticale de poche / 1, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Informations pratiques

Verticale de poche / 1 Samedi 29 août, 15h00 Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T17:00:00+02:00 – 2026-08-29T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T17:00:00+02:00 – 2026-08-29T17:30:00+02:00

Samedi 29 août 2026, dans le parc du château de Champs-sur-Marne

« Verticale de poche / 1 » par la Compagnie Retouramont

Comment s’élever et jouer de la gravité dans une verticale de poche ?

C’est ce à quoi deux danseuses de Verticale de poche / 1 tentent de répondre dans un duo qui habite un agrès auto stable, haubané.

Au centre du public, les deux danseuses glissent, volent, tournoient dans une sculpture habitable de seulement 2m50 de hauteur.

Ce spectacle importe au ras du sol ce qui d’habitude se situe en altitude et offre ainsi au public un point de vue inédit, au plus près du « miracle gravitaire » traversé par les danseuses.

À 15h

Durée : 30 min

Gratuit

Un événement proposé dans le cadre de Jardins ouverts, une manifestation organisée à l’initiative de la Région Île-de-France.

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Venez assister au spectacle de danse verticale de la compagnie Retouramont dans le parc du château de Champs-sur-Marne !

© Cie Retouramont