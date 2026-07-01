Visite de la cave d’affinage du château, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Informations pratiques

Visite de la cave d’affinage du château 19 et 20 septembre Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine au domaine de Champs-sur-Marne

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Visite commentée de la cave d’affinage et de la Laiterie.

Venez visiter la cave d’affinage et la Laiterie dans la cour de la ferme du château. Ces lieux sont exceptionnellement ouverts pendant les Journées du Patrimoine, votre guide vous en révélera tous les secrets !

Durée 20 minutes.

En continu et sans inscription préalable, accès dans la limite des places disponibles.

10h-18h.

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Venez visiter la cave d’affinage où étaient autrefois produits les fromages du château, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

© Patrick Cadet / Centre des monuments nationaux