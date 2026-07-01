Verticale de poche, par la compagnie Retouramont, Château de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Informations pratiques

Verticale de poche, par la compagnie Retouramont Samedi 29 août, 15h00 Château de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T15:30:00+02:00

Quelle est la hauteur minimale de la danse verticale ?

Comment s’élever et jouer de la gravité dans une verticale de poche ?

C’est ce à quoi deux danseuses de Verticale de poche tentent de répondre dans un duo qui habite un agrès auto stable, haubané.

Au centre du public, les deux danseuses glissent, volent, tournoient dans une sculpture habitable de seulement 2m50 de hauteur.

Ce spectacle importe au ras du sol ce qui d’habitude se situe en altitude et offre ainsi au public un point de vue inédit, au plus près du « miracle gravitaire » traversé par les danseuses.

Château de Champs-sur-Marne 31 rue Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France http://www.chateau-champs-sur-marne.fr Aux portes de Paris, le château le plus meublé d’Île-de-France vous offre 315 ans d’art et d’histoire au cœur d’un jardin remarquable de 85ha.

Spectacle de danse verticale dans le parc du château de Champs-sur-Marne spectacle danse

Cie Retouramont