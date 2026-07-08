VERY SUPER ARÔME ARÔME- Cie La Grive Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Saint-Georges-sur-Loire

VERY SUPER ARÔME ARÔME- Cie La Grive

Rue des Peupliers Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 16:30:00

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2027-03-07

Dégustation dansée

Une jolie table et quelques verres et c’est parti pour une dégustation pas comme

les autres… Au fait, déguster c’est quoi ? C’est prendre le temps, analyser,

savourer, se questionner, s’extasier !

Dans un écrin intimiste, comme un cabaret-laboratoire, nous allons goûter,

savourer quelques breuvages mystères mais aussi de la danse ! Arôme Arôme

invite petits et grands à explorer les liens entre saveurs, mouvements et

imaginaires. Ici, les papilles gustatives éveillent les gestes et nourrissent la

danse

ARÔME ARÔME Chorégraphie et mise en scène Bastien Lefèvre, Clémentine Maubon

Interprétation Bastien Lefèvre, Clémentine Maubon & Annabelle Rosenow, Steven Hervouet en

alternance Création musicale Félix Philippe Création lumière et technique Jérôme Houlès-

Costumes Tiphaine Pottier Scénographie La Grive, assisté de Guillaume Romedenne

Regards extérieurs Emilie Cornillot, Christophe Gravouil, Steven Hervouet Régie de tournée

Jérôme Houlès ou Nicolas Girault en alternance Administration, production, diffusion Audrey

Jardin & Elisabeth Lamy les Sémillantes

Lieu de convivialité avec jeux, goûter à Saint-Georges-sur-Loire

Tarif unique 5€ par spectacle

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

Rue des Peupliers Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Tasting at

L’événement VERY SUPER ARÔME ARÔME- Cie La Grive Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages