VERY SUPER ARÔME ARÔME- Cie La Grive Saint-Georges-sur-Loire
dimanche 7 mars 2027 · Saint-Georges-sur-Loire
Informations pratiques
Saint-Georges-sur-Loire
VERY SUPER ARÔME ARÔME- Cie La Grive
Rue des Peupliers Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 16:30:00
fin : 2027-03-07
Date(s) :
2027-03-07
Dégustation dansée
Une jolie table et quelques verres et c’est parti pour une dégustation pas comme
les autres… Au fait, déguster c’est quoi ? C’est prendre le temps, analyser,
savourer, se questionner, s’extasier !
Dans un écrin intimiste, comme un cabaret-laboratoire, nous allons goûter,
savourer quelques breuvages mystères mais aussi de la danse ! Arôme Arôme
invite petits et grands à explorer les liens entre saveurs, mouvements et
imaginaires. Ici, les papilles gustatives éveillent les gestes et nourrissent la
danse
ARÔME ARÔME Chorégraphie et mise en scène Bastien Lefèvre, Clémentine Maubon
Interprétation Bastien Lefèvre, Clémentine Maubon & Annabelle Rosenow, Steven Hervouet en
alternance Création musicale Félix Philippe Création lumière et technique Jérôme Houlès-
Costumes Tiphaine Pottier Scénographie La Grive, assisté de Guillaume Romedenne
Regards extérieurs Emilie Cornillot, Christophe Gravouil, Steven Hervouet Régie de tournée
Jérôme Houlès ou Nicolas Girault en alternance Administration, production, diffusion Audrey
Jardin & Elisabeth Lamy les Sémillantes
Lieu de convivialité avec jeux, goûter à Saint-Georges-sur-Loire
Tarif unique 5€ par spectacle
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
Rue des Peupliers Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
Tasting at
L’événement VERY SUPER ARÔME ARÔME- Cie La Grive Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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