Informations pratiques

Saint-Georges-sur-Loire

VERY SUPER BPM Cie Poc

Rue des Peupliers Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 14:30:00

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2027-03-07

Concert jonglé

BPM est un concert hors du temps pour deux body-percussionnistes jongleurs

et un musicien multi-instrumentiste (claviers, basse, guitare, mélodica, MAO…).

Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle et percute

du funk à l’électro. Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel

ouvert, BPM nous emporte dans une partition de musique jonglée, où la musique

se regarde et le mouvement s’écoute !

BPM Auteurs/interprètes Frédéric Perant, Mikis Papazof, Guillaume Lancou Régisseurs son

Mathieu Bonny, Benoît Blaize, Léo Bodenez Mise en jeu Anouch Paré Scénographe Ronan

Ménard Costumes Aude Gestin

Lieu de convivialité avec jeux, goûter à Saint-Georges-sur-Loire

Tarif unique 5€ par spectacle

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

Rue des Peupliers Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Juggling Concert

L’événement VERY SUPER BPM Cie Poc Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages