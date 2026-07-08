UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Georges-sur-Loire

VERY SUPER BPM Cie Poc Saint-Georges-sur-Loire

dimanche 7 mars 2027 · Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 7 mars 2027
Fin
dimanche 7 mars 2027
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue des Peupliers
Ville
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif
5 5

Saint-Georges-sur-Loire

VERY SUPER BPM Cie Poc

Rue des Peupliers Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 14:30:00
fin : 2027-03-07

Date(s) :
2027-03-07

Concert jonglé
BPM est un concert hors du temps pour deux body-percussionnistes jongleurs
et un musicien multi-instrumentiste (claviers, basse, guitare, mélodica, MAO…).
Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle et percute
du funk à l’électro. Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel
ouvert, BPM nous emporte dans une partition de musique jonglée, où la musique
se regarde et le mouvement s’écoute !

BPM Auteurs/interprètes Frédéric Perant, Mikis Papazof, Guillaume Lancou Régisseurs son
Mathieu Bonny, Benoît Blaize, Léo Bodenez Mise en jeu Anouch Paré Scénographe Ronan
Ménard Costumes Aude Gestin

Lieu de convivialité avec jeux, goûter à Saint-Georges-sur-Loire
Tarif unique 5€ par spectacle

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027   .

Rue des Peupliers Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21  billetterie@villages-en-scene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Juggling Concert

L’événement VERY SUPER BPM Cie Poc Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

À voir aussi à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire)