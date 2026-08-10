VES 2026 ITINÉRANCE GOURMANDE Pieusse

Informations pratiques

Pieusse

VES 2026 ITINÉRANCE GOURMANDE

À Fourn Pieusse Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Laissez-vous guider sur un parcours de 7,3 km et 160 m de dénivelé à travers les vignes, les collines et les panoramas remarquables du territoire Limouxin.

Cette randonnée gourmande, accessible et ponctuée de pauses savoureuses, vous invite à découvrir les richesses du vignoble autrement, entre nature, patrimoine et gastronomie locale.

Au fil du chemin, chaque étape réserve une nouvelle surprise

• Une première ascension récompensée par une vue spectaculaire sur la chaîne des Pyrénées.

• Une halte contemplative pour décrypter les paysages environnants tout en dégustant une douceur locale accompagnée d’une flûte de Blanquette.

• Une pause au plus près des vignes, où les saveurs du terroir se dévoilent autour d’accords gourmands.

• Enfin, l’arrivée au sommet vous ouvre les portes d’une charmante chapelle et d’un moment de convivialité autour des produits emblématiques de notre région vins, Blanquette, pébradous, olives, fromages et jambon.

Une expérience sensorielle unique pour prendre le temps de marcher, de goûter et de contempler.

Un repas gourmand vous attend également au domaine à partir de 12h30.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme.

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À Fourn Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

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English :

Let us guide you on a 7.3-kilometer hike with 160 meters of elevation gain through the vineyards, hills, and remarkable panoramic views of the Limoux region.

This gourmet hike, which is accessible and punctuated by delicious stops, invites you to discover the treasures of the vineyards in a whole new way, combining nature, heritage, and local cuisine.

Along the way, each stop holds a new surprise:

? An initial climb rewarded by a spectacular view of the Pyrenees mountain range.

? A contemplative stop to take in the surrounding landscapes while savoring a local treat paired with a glass of Blanquette.

? A break right among the vineyards, where the flavors of the region unfold through gourmet pairings.

? Finally, reaching the summit opens the doors to a charming chapel and a moment of conviviality centered on our region’s iconic products: wines, Blanquette, pebradous, olives, cheeses, and ham.

A unique sensory experience that gives you time to walk, taste, and take it all in.

A gourmet meal also awaits you at the estate starting at 12:30 p.m.

Reservations can be made through the Tourist Office.

L’événement VES 2026 ITINÉRANCE GOURMANDE Pieusse a été mis à jour le 2026-08-10 par