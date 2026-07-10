VES 2026 VIGNERONS EN SCÈNE À LAGRASSE Lagrasse

Informations pratiques

Lagrasse

VES 2026 VIGNERONS EN SCÈNE À LAGRASSE

Abbaye Médiévale Lagrasse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le temps d’une soirée exceptionnelle, l’Abbaye de Lagrasse devient le théâtre vivant des histoires, des passions et des savoir-faire de nos vignerons.

Après une semaine de résidence artistique au cœur des vignobles, une troupe de comédiens restitue son travail à travers des portraits sensibles et authentiques de femmes et d’hommes qui façonnent les paysages et les vins des appellations Corbières, Minervois et Fitou. Dans trois espaces emblématiques de l’abbaye, laissez-vous guider d’une scène à l’autre pour découvrir ces récits inspirés de rencontres réelles.

La soirée se poursuit dans le cellier de l’abbaye autour d’une dégustation commentée de neuf vins emblématiques, en présence des vignerons des trois crus, pour un moment privilégié d’échange et de découverte.

Puis, dans l’atmosphère unique de l’ancien cellier, prenez place pour un banquet insolite où gastronomie locale et accords mets-vins subliment les richesses du terroir.

Une expérience sensorielle, culturelle et conviviale où patrimoine, théâtre, gastronomie et vins se rencontrent pour célébrer l’art de vivre en Corbières, Minervois et Fitou.

Et parce qu’une soirée d’exception réserve toujours quelques surprises… laissez-vous porter jusqu’au dernier instant.

Banquet insolite organisé par l’Abbaye médiévale de Lagrasse, centre culturel les arts de lire et l’Office de Tourisme Intercommunal Corbières Minervois.

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Abbaye Médiévale Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 11 40 76 contact@sudfrance.fr

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English :

For one exceptional evening, Lagrasse Abbey becomes a living stage for the stories, passions, and expertise of our winemakers.

After a week-long artistic residency in the heart of the vineyards, a troupe of actors brings their work to life through sensitive and authentic portraits of the men and women who shape the landscapes and wines of the Corbières, Minervois, and Fitou appellations. In three iconic spaces within the abbey, let yourself be guided from one scene to the next to discover these stories inspired by real-life encounters.

The evening continues in the abbey’s cellar with a guided tasting of nine iconic wines, in the presence of winemakers from the three appellations, for a special moment of %E9exchange and discovery.

Then, in the unique atmosphere of the old cellar, take your seat for an extraordinary banquet where local cuisine and wine pairings highlight the riches of the region.

A sensory, cultural, and convivial experience where heritage, theater, gastronomy, and wines come together to celebrate the art of living in Corbières, Minervois, and Fitou.

And because an exceptional evening always holds a few surprises… let yourself be carried away until the very last moment.

A unique banquet organized by the Medieval Abbey of Lagrasse, the “Les Arts de Lire” Cultural Center, and the Corbières-Minervois Intercommunal Tourist Office.

L’événement VES 2026 VIGNERONS EN SCÈNE À LAGRASSE Lagrasse a été mis à jour le 2026-07-10 par