VESPÉRALES L’HEURE DE L’ORGUE Parvis de la cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges

Saint-Bertrand-de-Comminges

VESPÉRALES L’HEURE DE L’ORGUE

Parvis de la cathédrale CATHÉDRALE SAINTE-MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

A partir du jeudi 16 juillet , tous les jeudi soir à partir de 19h, venez écouter l’orgue de la cathédrale Sainte-Marie et vivre un moment hors du temps.

Chaque vespérale est une parenthèse d’une heure qui offre l’opportunité de découvrir des pièces de musiques sacrées jouées à l’orgue par différents organistes de la région ou chantées. .

Parvis de la cathédrale CATHÉDRALE SAINTE-MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 04 91

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English :

From Thursday July 16, every Thursday evening from 7pm, come and listen to the organ of Sainte-Marie Cathedral and experience a timeless moment.

L’événement VESPÉRALES L’HEURE DE L’ORGUE Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE