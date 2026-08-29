Informations pratiques

Haguenau

Vestiges de guerre en forêt

Parking du chalet Saint-Hubert à l’intersection de la D344 et de la route forestière de Taubenhubel Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 11:30:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-10-18

La Forêt Indivise de Haguenau recèle de nombreux vestiges de la Deuxième Guerre mondiale, qu’il s’agisse de blockhaus ou de casemates, de tourelles ou de chambres de coupure, d’abris ou de tranchées. Le temps d’une balade commentée par l’association Action Défense Nature et en présence du groupe de reconstitution historique D’Excellents Français 1939-1940 , en uniforme, venez découvrir les rôles stratégiques et militaires passés de la forêt.

Sortie adaptée à tous

Nombre de participants limité à 20 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 2 octobre 2026

Gratuit, sur inscription 0 .

Parking du chalet Saint-Hubert à l’intersection de la D344 et de la route forestière de Taubenhubel Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

L’événement Vestiges de guerre en forêt Haguenau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau