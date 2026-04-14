Vêtements et costumes, de la Mésopotamie à l’Irak d’aujourd’hui, Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot, Lyon

Vêtements et costumes, de la Mésopotamie à l’Irak d’aujourd’hui Dimanche 14 juin, 11h00 Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot Métropole de Lyon

animation libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Vêtements et costumes, de la Mésopotamie à l’Irak d’aujourd’hui

Atelier proposé par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux

Habillez les rois et les reines de Mésopotamie avec des poupées en papier.

Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot 14 avenue Berthelot, 69007 LYON Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 65 Pour la 11e année, le village de l’archéologie s’installe au cœur de Lyon. Le Centre Berthelot, Le Centre Berthelot est un ensemble de bâtiments construit dans les années 1880-1890 pour abriter l’École du service de santé des armées de Lyon-Bron. Désaffecté dans les années 1980, il prend le nom de l’homme politique et scientifique Marcellin Berthelot. Il regroupe plusieurs établissements à vocation pédagogique : le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, l’Institut d’études politiques (« Sciences Po Lyon »), l’Institut d’Urbanisme et la Maison des Sciences de l’Homme Lyon – St Etienne. Métro B, arrêt Jean Macé

Tram T1, arrêt Quai Claude Bernard

Tram T2, arrêt Centre Berthelot

Vêtements et costumes, de la Mésopotamie à l’Irak d’aujourd’hui

© Karyn Mercier CNRS MOM