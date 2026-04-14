Victoria Dauberville : Classique ?, Cité des Congrès, Nantes

Victoria Dauberville : Classique ? Vendredi 4 décembre, 20h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique

50 € / 60 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00

Un ballet pas comme les autres

Suivre une ballerine qui s’échappe littéralement de sa boîte à musique pour découvrir par elle-même tout un nouveau monde. Pour se retrouver elle-même. Telle une poupée, symbole d’une discipline où chaque mouvement est imposé et millimétré, la ballerine fuit ce qui l’a pourtant construite. Elle se découvre elle-même à travers de multiples rencontres. En traversant de nouveaux espaces, elle rencontre de nouveaux univers, découvre d’autres façons de danser et d’autres manières d’exister sur scène.

Pas à pas, comment se détacher des contraintes du ballet traditionnel pour trouver sa propre voie – une danse qui lui est propre ?

Une nouvelle pulsion jaillit de l’intérieur. Une pulsion du cœur.

Un ballet pas si classique que ça. Sans prince charmant, sans trajectoire toute tracée, sans code imposé. Une quête de soi, un ballet-bifurcation. Ici, il ne s’agit pas de reproduire un idéal, mais de questionner ce que sIgnifie réellement danser. Avec l’autre, avec soi.

C’est une invitation à voir le ballet sous un nouvel angle, tenter de sortir du cadre, des codes et laisser place à l’inattendu et au rire.

Auteure et chorégraphe : Victoria Dauberville

Metteur en scène : Paul Pascot

Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/victoria-dauberville-classique-2.html »}]

Un ballet pas comme les autres