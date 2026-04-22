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Vide Atelier Place Boston Le Croisic

Vide Atelier Place Boston Le Croisic vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Place Boston

Adresse : Ancienne Criée

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Le Croisic

Vide Atelier

Place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Vide-ateliers
association Art et Animations

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Entrée gratuite   .

Place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire   artetanimation44@gmail.com

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English :

L’événement Vide Atelier Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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