Vide Atelier Place Boston Le Croisic

Le Croisic

Vide Atelier

Place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Vide-ateliers

association Art et Animations

45 artistes vident leurs ateliers et vous proposent leurs œuvres à prix remisés.

Venez découvrir votre coup de coeur… l’occasion de s’offrir une toile ou une sculpture à petits prix !

Une offre variée, aquarelles, gouaches, fusain… tous les styles sont représentés…



Entrée gratuite .

Place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire artetanimation44@gmail.com

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English :

L’événement Vide Atelier Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44