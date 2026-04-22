Vide Atelier Place Boston Le Croisic
Vide Atelier Place Boston Le Croisic vendredi 17 juillet 2026.
Le Croisic
Vide Atelier
Place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19
Vide-ateliers
association Art et Animations
45 artistes vident leurs ateliers et vous proposent leurs œuvres à prix remisés.
Venez découvrir votre coup de coeur… l’occasion de s’offrir une toile ou une sculpture à petits prix !
Une offre variée, aquarelles, gouaches, fusain… tous les styles sont représentés…
Entrée gratuite .
Place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire artetanimation44@gmail.com
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English :
L’événement Vide Atelier Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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