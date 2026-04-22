Histoire du patrimoine croisicais La Recyclerie Maritime Le Croisic

Le Croisic

Histoire du patrimoine croisicais

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 17:30:00

fin : 2026-06-30 19:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Histoire du patrimoine croisicais le gois ou comment allait-on à Guérande à pieds

conférence

À travers l’histoire de ce passage oublié, cette conférence propose d’explorer les liens entre géographie, mobilité et vie quotidienne dans le patrimoine croisicais, et d’interroger la manière dont ces traces du passé façonnent encore notre mémoire collective.



Entrée libre — viens écouter, questionner, et repartir avec des idées à mettre en pratique.

Gratuit sur inscription à la Recyclerie Maritime. .

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Histoire du patrimoine croisicais Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44