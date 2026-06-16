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Les indispensables du cinéma Un homme et une femme Cinéma Le Hublot Le Croisic

Les indispensables du cinéma Un homme et une femme Cinéma Le Hublot Le Croisic mardi 30 juin 2026.

Lieu : Cinéma Le Hublot

Adresse : 4, rue du Traict

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Le Croisic

Les indispensables du cinéma Un homme et une femme

Cinéma Le Hublot 4, rue du Traict Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:30:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Un homme et une femme
Les indispensables du cinéma

Tout public 1h44 De Claude Lelouch Comédie dramatique, Romance
Avec: Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée

Une jeune femme inconsolable depuis la mort de son mari cascadeur, rencontre à Deauville un coureur automobile dont la femme s’est suicidée par désespoir. Ils s’aiment, se repoussent, se retrouvent et s’aiment encore.
 
Séance précédée d’une présentation analyse filmique
Réservation par le site du Hublot, ou en caisse.   .

Cinéma Le Hublot 4, rue du Traict Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lehublotserviceclients@gmail.com

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English :

L’événement Les indispensables du cinéma Un homme et une femme Le Croisic a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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