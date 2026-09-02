Vide-commode d’Arlésiennes à Mouriès Rue du Temple Mouriès
dimanche 4 octobre 2026 · Rue du Temple · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Vide-commode d’Arlésiennes à Mouriès
Dimanche 4 octobre 2026 de 9h30 à 17h. Rue du Temple Centre Culturel Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Nouveau à Mouriès, un vide-commode d’Arlésiennes !Familles
L’association Lis Amatour Mouriésen organise un vide-commode d’Arlésiennes.
Venez dénicher de bonnes affaires ou simplement flâner et découvrir les traditions provençales.
Nombreux exposants, tombola avec de nombreux lots à gagner
Buvette et petite restauration sur place .
Rue du Temple Centre Culturel Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 29 56 08 lisamatourmouriesen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New in Mouriès: a garage sale by the ladies of Arles!
L’événement Vide-commode d’Arlésiennes à Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Mouriès (Bouches-du-Rhône)
- Rencontre dédicace avec Fleur Bonaudo Rue du Temple Mouriès 12 septembre 2026
- Balade avec les P’tits ânes Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne Mouriès 19 septembre 2026
- Fête des Olives Vertes 2026 Mouriès 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant Temple de l’Église Protestante Mouriès 19 septembre 2026
- Sortie vélo Gravel et VTT Mouriès 27 septembre 2026