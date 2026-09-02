Vide-commode d’Arlésiennes à Mouriès Rue du Temple Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Vide-commode d’Arlésiennes à Mouriès

Dimanche 4 octobre 2026 de 9h30 à 17h. Rue du Temple Centre Culturel Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Nouveau à Mouriès, un vide-commode d’Arlésiennes !Familles

L’association Lis Amatour Mouriésen organise un vide-commode d’Arlésiennes.

Venez dénicher de bonnes affaires ou simplement flâner et découvrir les traditions provençales.



Nombreux exposants, tombola avec de nombreux lots à gagner

Buvette et petite restauration sur place .

Rue du Temple Centre Culturel Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 29 56 08 lisamatourmouriesen@gmail.com

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English :

New in Mouriès: a garage sale by the ladies of Arles!

L’événement Vide-commode d’Arlésiennes à Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles