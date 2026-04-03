Vide dressing Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Vide dressing Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet dimanche 7 juin 2026.
Anglet
Vide dressing
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Envie de renouveler votre garde-robe sans faire grimper votre budget… ni votre impact ? La Maison de l’Environnement, en partenariat avec l’école ISA BTP, vous invite à son vide-dressing solidaire. Venez chiner vêtements et quelques livres à petits prix, et donner une seconde vie à de belles trouvailles.
Une belle occasion de se faire plaisir tout en adoptant un geste simple pour la planète !
Tout public. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Vide dressing
L’événement Vide dressing Anglet a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Anglet
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