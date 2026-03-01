Vide dressing & bourse aux livres Le 13 Arbois

Vide dressing & bourse aux livres

Le 13 13 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

une vente solidaire d’articles de seconde main se tiendra dans les locaux du 13.

Vous pourrez y trouver de nombreux articles à petits prix vêtements, livres, jeux et jouets, tous soigneusement sélectionnés. Une belle occasion de faire de bonnes affaires tout en soutenant une cause solidaire.

L’événement est organisé au profit de l’association Les Enfants du Lotus, qui œuvre pour venir en aide aux enfants et aux familles les plus démunis en Inde, au Népal et au Bhoutan, notamment à travers des actions d’éducation, de santé et d’accompagnement.

En participant à cette vente, chacun peut contribuer à améliorer concrètement le quotidien de ces populations. .

Le 13 13 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté unprojetcitoyen@gmail.com

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English : Vide dressing & bourse aux livres

L’événement Vide dressing & bourse aux livres Arbois a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA