Vide-Dressing d’Été, Le Ripaillon, Nantes
Vide-Dressing d’Été, Le Ripaillon, Nantes samedi 20 juin 2026.
Vide-Dressing d’Été Samedi 20 juin, 10h00 Le Ripaillon Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00
Rendez-vous au Ripaillon samedi 20 Juin de 10h à 13h pour le Vide-Dressing d’Eté !
Donnez ou récupérez gratuitement de beaux vêtements de toute taille et de saison. Sur place : café, jus de fruits, crêpes et bonne ambiance.
Dépôt des dons en parfait état et de saison (printemps/été) les vendredis de 14h à 16h (fermé le 19/06) ou sur place le jour même.
NB : les vêtements d’hiver ou en mauvais état ne peuvent pas être déposés. Merci de votre participation active à ce projet en triant bien vos vêtements.
Vide-Dressing proposé par Permis de Construire et la BricoLowtech au Ripaillon, lieu de vie convivial, participatif et solidaire à Pirmil (31 rue Esnoul des Châtelets)
Le Ripaillon 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « collectifripaillon@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09.81.92.08.37 »}]
Donnez ou récupérez de beaux vêtements ! dressing gratuit
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