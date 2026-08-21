Vide Dressing Movember Montguyon
dimanche 22 novembre 2026 · Montguyon
Informations pratiques
Montguyon
Vide Dressing Movember
Salle des Fêtes Montguyon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 10:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Vide Dressing dans le cadre du mois pour sensibiliser au cancer masculin, vente de costumes par S2M,
.
Salle des Fêtes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 75 97 33 amiemontguyon17@gmail.com
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English :
Clothing Sale as part of Men’s Cancer Awareness Month, suit sale by S2M,
L’événement Vide Dressing Movember Montguyon a été mis à jour le 2026-08-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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