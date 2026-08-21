Informations pratiques

Montguyon

Vide Dressing Movember

Salle des Fêtes Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 10:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Vide Dressing dans le cadre du mois pour sensibiliser au cancer masculin, vente de costumes par S2M,

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Salle des Fêtes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 75 97 33 amiemontguyon17@gmail.com

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English :

Clothing Sale as part of Men’s Cancer Awareness Month, suit sale by S2M,

L’événement Vide Dressing Movember Montguyon a été mis à jour le 2026-08-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge