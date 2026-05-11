Vide-dressings Salle des fêtes Meymac

Meymac

Vide-dressings

Salle des fêtes Avenue du Gaud Meymac Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Venez renouveler votre dressing à petit prix et dénicher de jolies pièces de seconde main (vêtements femmes hommes enfants chaussures, sacs).

Vous souhaitez tenir un stand ? Inscription obligatoire auprès de Tourisme Haute-Corrèze

Une table sera fournie par stand, les portant.s est/sont à la charge du participant

Petite restauration prévue sur place .

Salle des fêtes Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Vide-dressings

L’événement Vide-dressings Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze