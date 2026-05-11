Vide-dressings Salle des fêtes Meymac
Vide-dressings Salle des fêtes Meymac dimanche 18 octobre 2026.
Meymac
Vide-dressings
Salle des fêtes Avenue du Gaud Meymac Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Venez renouveler votre dressing à petit prix et dénicher de jolies pièces de seconde main (vêtements femmes hommes enfants chaussures, sacs).
Vous souhaitez tenir un stand ? Inscription obligatoire auprès de Tourisme Haute-Corrèze
Une table sera fournie par stand, les portant.s est/sont à la charge du participant
Petite restauration prévue sur place .
Salle des fêtes Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Vide-dressings
L’événement Vide-dressings Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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