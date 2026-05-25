Vide grenier 18ème édition Plouarzel
Vide grenier 18ème édition Plouarzel dimanche 7 juin 2026.
Plouarzel
Vide grenier 18ème édition
Complexe polyvalent Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
En intérieur, dans le complexe polyvalent de Plouarzel (COMPLET).
Une centaine d’exposants, plus de 400 mètres linéaires de déballage, avec un petit coin disquaire.
Sur place buvette et petite restauration. .
Complexe polyvalent Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 07 43 53 78
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English :
L’événement Vide grenier 18ème édition Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-25 par OT IROISE BRETAGNE
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