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Vide grenier 18ème édition Plouarzel

Vide grenier 18ème édition Plouarzel dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Complexe polyvalent

Ville : 29810 Plouarzel

Département : Finistère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Plouarzel

Vide grenier 18ème édition

Complexe polyvalent Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

En intérieur, dans le complexe polyvalent de Plouarzel (COMPLET).
Une centaine d’exposants, plus de 400 mètres linéaires de déballage, avec un petit coin disquaire.
Sur place buvette et petite restauration.   .

Complexe polyvalent Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 07 43 53 78 

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English :

L’événement Vide grenier 18ème édition Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-25 par OT IROISE BRETAGNE

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