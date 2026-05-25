Plouarzel

Vide grenier 18ème édition

Complexe polyvalent Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

En intérieur, dans le complexe polyvalent de Plouarzel (COMPLET).

Une centaine d’exposants, plus de 400 mètres linéaires de déballage, avec un petit coin disquaire.

Sur place buvette et petite restauration. .

Complexe polyvalent Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 07 43 53 78

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English :

L’événement Vide grenier 18ème édition Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-25 par OT IROISE BRETAGNE