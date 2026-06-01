Apremont

Vide-Grenier à Apremont

Place Auguste Galle Apremont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez chiner et flâner dans les rues d’Apremont le Dimanche 7 juin.

Sur place, vous trouverez une buvette pour vous restaurer.

Venez chiner et flâner dans les rues d’Apremont le Dimanche 7 juin.

Sur place, vous trouverez une buvette pour vous restaurer. .

Place Auguste Galle Apremont 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 17 96 97 73

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English :

Come and browse the streets of Apremont on Sunday June 7.

There will be a refreshment bar on site.

L’événement Vide-Grenier à Apremont Apremont a été mis à jour le 2026-05-28 par Chantilly-Senlis Tourisme