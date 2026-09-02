Vide-grenier à Aureille Stade Municipal d’Aureille Aureille

Informations pratiques

Aureille

Vide-grenier à Aureille

Dimanche 4 octobre 2026 de 8h à 17h. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Profitez d’un vide-grenier dans le charmant village d’Aureille !Familles

L’association de soutien à la RCSC / CCFF d’Aureille (Comités Communaux Feux de Forêt) organise au stade du village son vide-grenier annuel.



Venez participer à cet événement à la fois pour vous défaire de vos objets non utilisés, faire plaisir aux autres et soutenir l’association qui a besoin de vous.

Flâneurs du dimanche, venez dénicher de bonnes affaires !



Petite restauration et boissons sur place



Exposants renseignements et inscriptions par téléphone auprès de l’association .

Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 48 88 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come along to a flea market in the charming village of Aureille!

L’événement Vide-grenier à Aureille Aureille a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles