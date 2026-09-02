Vide-grenier à Aureille Stade Municipal d’Aureille Aureille
dimanche 4 octobre 2026 · Stade Municipal d'Aureille · Aureille
Informations pratiques
Aureille
Vide-grenier à Aureille
Dimanche 4 octobre 2026 de 8h à 17h. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Profitez d’un vide-grenier dans le charmant village d’Aureille !Familles
L’association de soutien à la RCSC / CCFF d’Aureille (Comités Communaux Feux de Forêt) organise au stade du village son vide-grenier annuel.
Venez participer à cet événement à la fois pour vous défaire de vos objets non utilisés, faire plaisir aux autres et soutenir l’association qui a besoin de vous.
Flâneurs du dimanche, venez dénicher de bonnes affaires !
Petite restauration et boissons sur place
Exposants renseignements et inscriptions par téléphone auprès de l’association .
Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 48 88 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come along to a flea market in the charming village of Aureille!
L’événement Vide-grenier à Aureille Aureille a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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