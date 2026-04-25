Vide-grenier à Château du Bois Place du hameau de Château du Bois Entrains-sur-Nohain
Vide-grenier à Château du Bois Place du hameau de Château du Bois Entrains-sur-Nohain samedi 20 juin 2026.
Entrains-sur-Nohain
Vide-grenier à Château du Bois
Place du hameau de Château du Bois Château du Bois Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 07:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’Avenir Castelboisien organise un vide-grenier Emplacement de 2€ le mètre Restauration et buvette sur place Infos 06 37 04 60 45 .
Place du hameau de Château du Bois Château du Bois Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 04 60 45
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English : Vide-grenier à Château du Bois
L’événement Vide-grenier à Château du Bois Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Clamecy Haut Nivernais
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