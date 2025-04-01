Vide-grenier à Chaumes-en-Retz Salle omnisports Chaumes-en-Retz

Chaumes-en-Retz

Vide-grenier à Chaumes-en-Retz

Salle omnisports Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 08:30:00

fin : 2026-11-16 17:00:00

Date(s) :

2026-11-16

L’hiver arrive ! Vous voulez faire du tri dans vos affaires, ranger votre garage, renouveler votre garde robe, ou vendre les jouets du petit dernier ?

Ce vide grenier est fait pour vous ! Rendez-vous à Chaumes-en-Retz !

Pratique

stands prévus à l’intérieur de la salle omnisport

réservation par mail ou par téléphone auprès de l’association

tarifs exposants

12€ le stand de 3ml à l’intérieur,

stand proposé également à l’extérieur de 4ml

buvette et restauration sur place

petit déjeuner de bienvenue offert à chaque exposant

entrée visiteur de 8h30 à 17h

installation possible dès 6h30 pour les exposants

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Salle omnisports Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 51 73 38 mt.guihot@hotmail.fr

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English :

Winter is on its way! Do you want to sort through your belongings, tidy up your garage, renew your wardrobe, or sell your youngest child’s toys?

This garage sale is for you! See you in Chaumes-en-Retz!

L’événement Vide-grenier à Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-15 par I_OT Pornic