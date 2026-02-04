Vide-grenier à Chaumes-en-Retz Salle omnisports Chaumes-en-Retz

Chaumes-en-Retz

Vide-grenier à Chaumes-en-Retz

Salle omnisports Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 08:30:00

fin : 2026-11-16 17:00:00

Date(s) :

2026-11-16

L’automne arrive ! Vous voulez faire du tri dans vos affaires, ranger votre garage, renouveler votre garde robe, ou vendre les jouets du petit dernier ?

Ce vide grenier est fait pour vous ! Rendez-vous à Chaumes-en-Retz !

Pratique

stands prévus à l’extérieur dans le centre bourg d’Arthon, place du relais

réservation par mail auprès de l’association

tarifs exposants 16€ le stand de 6x4ml avec voiture et remorque ou à 23€ pour les stants de 7x5ml avec camions

buvette et restauration sur place

café, brioches offert à chaque exposant

entrée visiteur de 8h30 à 17h

installation possible dès 6h pour les exposants

inscription par téléphone

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Salle omnisports Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 51 73 38

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English :

Autumn is on its way! Do you want to sort through your belongings, tidy up your garage, renew your wardrobe, or sell off your youngest child’s toys?

This garage sale is for you! See you in Chaumes-en-Retz!

L’événement Vide-grenier à Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic