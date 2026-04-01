Vide Grenier à Dieulouard Dieulouard
Vide Grenier à Dieulouard Dieulouard dimanche 26 avril 2026.
Dieulouard
Vide Grenier à Dieulouard
Rue du Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide grenier à Dieulouard le dimanche 26 avril, dans les rues autour du Château
Buvette et restauration sur place
Renseignements au 06 36 74 63 11Tout public
0 .
Rue du Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 74 63 11
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English :
Flea market in Dieulouard on Sunday, April 26, in the streets around the Château
Refreshments and catering on site
Information on 06 36 74 63 11
L’événement Vide Grenier à Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-04-22 par OT PONT A MOUSSON