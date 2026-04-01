Dieulouard

Vide Grenier à Dieulouard

Rue du Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide grenier à Dieulouard le dimanche 26 avril, dans les rues autour du Château

Buvette et restauration sur place

Renseignements au 06 36 74 63 11Tout public

0 .

Rue du Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 74 63 11

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English :

Flea market in Dieulouard on Sunday, April 26, in the streets around the Château

Refreshments and catering on site

Information on 06 36 74 63 11

L’événement Vide Grenier à Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-04-22 par OT PONT A MOUSSON