Vide grenier à Le Pas Le Pas

Le vide-greniers de Le Pas, organisé par le Comité des fêtes, aura lieu le vendredi 1er mai, dans les rues de la commune.
Ouverture à partir de 6h pour les exposants et de 8h à 18h pour les visiteurs.
Tarif 2026 les emplacements numérotés de 5 mètres seront à réserver.
1 emplacement > 5m = 7 €
2 emplacements > 10m = 14 €
etc…
Les réservations sont à effectuer auprès de Sylvain Gaumer au 06 03 29 16 97.
En 2025, près de 300 emplacements ont été réservés !
Les exposants peuvent garder leur véhicule auprès de leur emplacement.
Comme chaque année, un barnum sera installé avec en vente des saucisses, sandwiches, frites, crêpes, buvette.
Il y aura une structure gonflable pour les enfants (gratuit) si le temps le permet.
Pendant le vide-greniers, le bar Chez Fanfy et la supérette Chez Julie seront ouverts. .
LE BOURG Le Pas 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 03 29 16 97
English :
Flea market in The Pas
