Vide grenier à Le Pas

LE BOURG Le Pas Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vide grenier organisé à Le Pas

Le vide-greniers de Le Pas, organisé par le Comité des fêtes, aura lieu le vendredi 1er mai, dans les rues de la commune.

Ouverture à partir de 6h pour les exposants et de 8h à 18h pour les visiteurs.

Tarif 2026 les emplacements numérotés de 5 mètres seront à réserver.

1 emplacement > 5m = 7 €

2 emplacements > 10m = 14 €

etc…

Les réservations sont à effectuer auprès de Sylvain Gaumer au 06 03 29 16 97.

En 2025, près de 300 emplacements ont été réservés !

Les exposants peuvent garder leur véhicule auprès de leur emplacement.

Comme chaque année, un barnum sera installé avec en vente des saucisses, sandwiches, frites, crêpes, buvette.

Il y aura une structure gonflable pour les enfants (gratuit) si le temps le permet.

Pendant le vide-greniers, le bar Chez Fanfy et la supérette Chez Julie seront ouverts. .

LE BOURG Le Pas 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 03 29 16 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market in The Pas

L’événement Vide grenier à Le Pas Le Pas a été mis à jour le 2025-12-29 par Bocage Mayennais Tourisme