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Vide Grenier à Plassac Plassac

Vide Grenier à Plassac Plassac

Vide Grenier à Plassac Plassac samedi 18 avril 2026.

Adresse : 23 route de l'estuaire

Ville : 33390 Plassac

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Plassac

Vide Grenier à Plassac

23 route de l’estuaire Plassac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Les Ateliers du Mascaret vous invitent à leur vide grenier saisonnier le samedi 18 avril 2026. de 9h à 17h.

Snack et buvette sur place.   .

23 route de l’estuaire Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 92 85 35 

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English : Vide Grenier à Plassac

L’événement Vide Grenier à Plassac Plassac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Blaye

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