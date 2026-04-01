Vide Grenier à Plassac Plassac
Vide Grenier à Plassac Plassac samedi 18 avril 2026.
Plassac
Vide Grenier à Plassac
23 route de l’estuaire Plassac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Les Ateliers du Mascaret vous invitent à leur vide grenier saisonnier le samedi 18 avril 2026. de 9h à 17h.
Snack et buvette sur place. .
23 route de l’estuaire Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 92 85 35
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English : Vide Grenier à Plassac
L’événement Vide Grenier à Plassac Plassac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Blaye
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