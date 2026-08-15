Vide-grenier à Quai des Chaps Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 00:00 –

Gratuit : non Tarifs :Stand 3 mètres linéaires ; 10€ / tarif soutien au collectif : 20€RESERVE TON STAND ICIvidegrenier@quaideschaps.com En famille

Viens vider tes placards, ton garage, ton coffre ou ton hangar au 378 !Mais pourquoi un vide-grenier ?Déjà parce qu’on y rigole, on mange des galettes, on se retrouve et on s’y fait un pognon de dingue. Mais aussi parce qu’en 2026, le collectif a investi dans la mise aux normes de son dancing, espace d’accueil et de travail, et notamment dans une bâche étanche et robuste afin de pouvoir continuer à accueillir compagnies, formations, artistes et collectifs dans des conditions au top du top. Ce maintient des équipements à un coût : alors on organise un vide grenier de soutient pour ramener des sous via le coût des stands pour financer une petite partie de tout ça, mais aussi pour fêter l’existence d’un lieu de vie, d’accueil et d’effervescence artistique !Au programme : vide-grenier de 14h a 21h, puis soirée concert sous chapiteau jusqu’a 2h, bar et galettes sur place.Deux tarifs pour prendre ton stand de 3 mètres : Classique, ou solidaire. Inscriptions ouvertes à toustes !12h00 – 13h30 : accueil et installation des exposant.es14h00 – 21h : Vide Grenier, animations festives et playlist en roue libre.Soirée concert sous chapiteau et fermeture des portes à 2h.Bar et galettes sur place !

Doulon – Bottière Nantes 44300

http://quaideschaps.com



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