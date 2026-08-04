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Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour) Moncontour

samedi 15 août 2026 · Moncontour

Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour) Moncontour

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Sauzeau
Ville
86330 Moncontour
Département
Vienne
Tarif
22 22 Tarif de base plein tarif

Moncontour

Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour)

Sauzeau Moncontour Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Vide-greniers organisé par le foyer rural d’Ouzilly-Vignolles
Accueil de 7h à 8h30
renseignements et inscriptions
06 45 92 99 86
Diner spectacle à 19h30 animée par Violaine
Plateau repas jambon braisé
réservations 06 69 14 00 91 ou 06 89 29 61   .

Sauzeau Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 89 29 61 

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English : Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour)

L’événement Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour) Moncontour a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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