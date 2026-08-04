Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour) Moncontour
samedi 15 août 2026 · Moncontour
Informations pratiques
Moncontour
Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour)
Sauzeau Moncontour Vienne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vide-greniers organisé par le foyer rural d’Ouzilly-Vignolles
Accueil de 7h à 8h30
renseignements et inscriptions
06 45 92 99 86
Diner spectacle à 19h30 animée par Violaine
Plateau repas jambon braisé
réservations 06 69 14 00 91 ou 06 89 29 61 .
Sauzeau Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 89 29 61
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English : Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour)
L’événement Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour) Moncontour a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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