Informations pratiques

Moncontour

Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour)

Sauzeau Moncontour Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vide-greniers organisé par le foyer rural d’Ouzilly-Vignolles

Accueil de 7h à 8h30

renseignements et inscriptions

06 45 92 99 86

Diner spectacle à 19h30 animée par Violaine

Plateau repas jambon braisé

réservations 06 69 14 00 91 ou 06 89 29 61 .

Sauzeau Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 89 29 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour)

L’événement Vide-grenier à Sauzeau (près de Moncontour) Moncontour a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais